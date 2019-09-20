Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     20.09.2019 15:24

Отопление в Москве начнут включать досрочно - Бирюков

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  отопительный сезон  отопление 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Отопление в социальных учреждениях Москвы будет включено досрочно, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, отопление в детских садах, школах, больницах и других организациях социальной сферы будет включаться по их заявкам в течение дня.

Согласно существующим нормам, отопление в Москве включается, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже восьми градусов в течение пяти дней. Однако, в связи с неблагоприятным прогнозом, и по просьбам жителей, было решено включить отопление на социальных объектах раньше срока.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что коммунальные службы Москвы полностью готовы к отопительному сезону, к включению отопления подготовлены более 70 тысяч зданий, в том числе жилые дома, успешно проведены гидравлические испытания тепловых сетей города.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
отопительный сезон  отопление 

Возврат к списку

Лента новостей

15:39 Происшествия Сбой произошел днем 20 сентября на Некрасовской линии метро

15:24 Город (Москва и область) Отопление в Москве начнут включать досрочно - Бирюков

15:11 Город (Москва и область) Первый участок набережной Марка Шагала будет благоустроен к концу 2019 года

14:12 Власть Антон Молев назначен заместителем главы департамента образования и науки Москвы

13:38 Город (Москва и область) Русло Москвы-реки в районе ЗИЛа углубили на два метра

Актуальные материалы

19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы

18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва

15:15 Власть Инна Святенко избрана представителем Мосгордумы в Совете Федерации

11:30 Власть Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы

20:14 Власть Руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме избран Николай Зубрилин

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru