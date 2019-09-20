20 сентября. Mossovetinfo.ru – Отопление в социальных учреждениях Москвы будет включено досрочно, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, отопление в детских садах, школах, больницах и других организациях социальной сферы будет включаться по их заявкам в течение дня.
Согласно существующим нормам, отопление в Москве включается, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже восьми градусов в течение пяти дней. Однако, в связи с неблагоприятным прогнозом, и по просьбам жителей, было решено включить отопление на социальных объектах раньше срока.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что коммунальные службы Москвы полностью готовы к отопительному сезону, к включению отопления подготовлены более 70 тысяч зданий, в том числе жилые дома, успешно проведены гидравлические испытания тепловых сетей города.
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