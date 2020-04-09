9 апреля. Mossovetinfo.ru – Программа выплаты пособий москвичам, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, будет действовать до 30 сентября, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.



Собянин сообщил, что процедура оформления пособий сделана максимально упрощенной, и происходит удаленно, достаточно подать заявку на портале госуслуг или на сайте czn.mos.ru. Выплата будет назначена в срок от 2 до 4 дней.



Мэр Москвы сообщил, что выплаты начались с сегодняшнего дня, однако выразил надежду что в течение столь долгого срока данная помощь москвичам потерявшим работу не потребуется.



Ранее в Москве была введена региональная компенсационная доплата, которая повышает пособие по безработице до 19 500 рублей.