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Город (Москва и область)     09.04.2020 14:53

Пособия потерявшим работу из-за коронавируса будут выплачивать до 30 сентября - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  пособия  выплаты  сроки  коронавирус 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – Программа выплаты пособий москвичам, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, будет действовать до 30 сентября, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сообщил, что процедура оформления пособий сделана максимально упрощенной, и происходит удаленно, достаточно подать заявку на портале госуслуг или на сайте czn.mos.ru. Выплата будет назначена в срок от 2 до 4 дней.

Мэр Москвы сообщил, что выплаты начались с сегодняшнего дня, однако выразил надежду что в течение столь долгого срока данная помощь москвичам потерявшим работу не потребуется.

Ранее в Москве была введена региональная компенсационная доплата, которая повышает пособие по безработице до 19 500 рублей.


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Теги: 
Сергей Собянин  пособия  выплаты  сроки  коронавирус 

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