13 августа. Mossovetinfo.ru – Единый прогулочный маршрут свяжет Симоновскую набережную и Набережную Марка Шагала, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы, со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.



Новый маршрут позволит создать единое пешеходное пространство от Крутицкой набережной до Даниловского моста, в котором появятся пешеходные и велодорожки протяженностью около 4 километров.



Кроме того, новое пешеходное пространство свяжет набережные с жилыми кварталами и рекреационными зонами в прибрежной части Даниловского района. При этом, запланировано строительство наземных пешеходных переходов через проектируемую улицу вдоль набережных, а также размещение на них остановок общественного транспорта с обустройством заездных карманов.



Помимо этого, в рамках проекта предусмотрено благоустройство окружающей территории – разбивка газонов и цветников, высадка деревьев и кустарников, обустройство тротуаров и спусков к воде.