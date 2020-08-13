 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     13.08.2020 13:21

Прогулочный маршрут свяжет Симоновскую набережную с набережной Марка Шагала

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  строительство  благоустройство  набережные  пешеходные маршруты 

13 августа. Mossovetinfo.ru – Единый прогулочный маршрут свяжет Симоновскую набережную и Набережную Марка Шагала, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы, со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Новый маршрут позволит создать единое пешеходное пространство от Крутицкой набережной до Даниловского моста, в котором появятся пешеходные и велодорожки протяженностью около 4 километров.

Кроме того, новое пешеходное пространство свяжет набережные с жилыми кварталами и рекреационными зонами в прибрежной части Даниловского района. При этом, запланировано строительство наземных пешеходных переходов через проектируемую улицу вдоль набережных, а также размещение на них остановок общественного транспорта с обустройством заездных карманов.

Помимо этого, в рамках проекта предусмотрено благоустройство окружающей территории – разбивка газонов и цветников, высадка деревьев и кустарников, обустройство тротуаров и спусков к воде.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
строительство  благоустройство  набережные  пешеходные маршруты 

Возврат к списку

Лента новостей

13:44 Происшествия Вооруженные люди заблокировали офис «Яндекса» в Минске

13:21 Город (Москва и область) Прогулочный маршрут свяжет Симоновскую набережную с набережной Марка Шагала

13:07 Другое В России начали штрафовать водителей за багажники на крышах автомобилей

12:26 В России Россияне смогут получать кредиты через банкоматы с помощью биометрии

12:01 Город (Москва и область) Строительные работы завершены в новом здании автовокзала «Щелковский»

Актуальные материалы

20:10 В мире Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll

19:37 Общество Похолодание придет в Москве к середине августа

13:28 В мире ЕС решил пока не открывать границы для россиян

12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru