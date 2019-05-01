1 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин освободил Виктора Коваленко от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию. В конце марта после смертельного ДТП на Можайском шоссе, после которого виновник скрылся с места аварии, глава МВД РФ Владимир Колокольцев предупредил Коваленко о неполном служебном соответствии.