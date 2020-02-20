20 февраля. Mossovetinfo.ru – В праздничные дни 22, 23 и 24 февраля поезда по МЦК будет ходить по режиму выходного дня, сообщается на официальном сайте МЖД.
В период с 12:30 до 18:00 поезда «Ласточка» будут ходить по МЦК с интервалом в 4 минуты, в остальное время –с интервалом в 8 минут.
Ранее сообщалось, что в праздничные дни по расписанию выходного дня будут ходить пригородные электропоезда МЖД.
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