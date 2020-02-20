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Город (Москва и область)     20.02.2020 17:27

В дни празднования Дня защитника Отечества поезда по МЦК будут ходить по расписанию выходного дня

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Теги:  МЦК  День защитника Отечества  расписание 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – В праздничные дни 22, 23 и 24 февраля поезда по МЦК будет ходить по режиму выходного дня, сообщается на официальном сайте МЖД.

В период с 12:30 до 18:00 поезда «Ласточка» будут ходить по МЦК с интервалом в 4 минуты, в остальное время –с интервалом в 8 минут.

Ранее сообщалось, что в праздничные дни по расписанию выходного дня будут ходить пригородные электропоезда МЖД.


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Теги: 
МЦК  День защитника Отечества  расписание 

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