20 февраля. Mossovetinfo.ru – В праздничные дни 22, 23 и 24 февраля поезда по МЦК будет ходить по режиму выходного дня, сообщается на официальном сайте МЖД.



В период с 12:30 до 18:00 поезда «Ласточка» будут ходить по МЦК с интервалом в 4 минуты, в остальное время –с интервалом в 8 минут.



Ранее сообщалось, что в праздничные дни по расписанию выходного дня будут ходить пригородные электропоезда МЖД.