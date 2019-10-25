25 октября. Mossovetinfo.ru – В сувенирные магазины московского метрополитена поступили значки с поездом «Иволга», выполненные в стилистике московского метро и транспортного комплекса, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
В сентябре в сувенирные магазины уже поступила первая партия значков с «Иволгой» в количестве 500 штук, и их почти все раскупили. Вторая партия превышает тысячу штук. Купить значки можно на стойках «Живое общение», а также в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная».
Поезда «Иволга» будут перевозить пассажиров по маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД). Запуск первых двух маршрутов МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» состоится в конце 2019 года.
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