25 октября. Mossovetinfo.ru – В сувенирные магазины московского метрополитена поступили значки с поездом «Иволга», выполненные в стилистике московского метро и транспортного комплекса, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.



В сентябре в сувенирные магазины уже поступила первая партия значков с «Иволгой» в количестве 500 штук, и их почти все раскупили. Вторая партия превышает тысячу штук. Купить значки можно на стойках «Живое общение», а также в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная».



Поезда «Иволга» будут перевозить пассажиров по маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД). Запуск первых двух маршрутов МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» состоится в конце 2019 года.