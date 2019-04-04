4 апреля. Mossovetinfo.ru – Двенадцать экипажей «Дорожного патруля» будут помогать водителям в районе закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).



Патрульные будут разъяснять водителям как организовано движения в районах закрытых станций, а также займутся регулировкой дорожного движения.



Участок Таганско-Краснопресненской линии метро будет закрыт с 6 по 10 апреля. Для пассажиров закроют станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Закрытие участка необходимо для строительства тоннеля новой Некрасовской линии метро. В районах, где находятся закрытые станции, будут временно изменены схемы движения, в том числе появятся временные выделенные полосы для общественного транспорта.