Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     04.04.2019 10:42

В районе закрытого участка «фиолетовой» ветки метро будут работать 12 экипажей «Дорожного патруля»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦОДД  Дорожный патруль  организация движения 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – Двенадцать экипажей «Дорожного патруля» будут помогать водителям в районе закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Патрульные будут разъяснять водителям как организовано движения в районах закрытых станций, а также займутся регулировкой дорожного движения.

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро будет закрыт с 6 по 10 апреля. Для пассажиров закроют станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Закрытие участка необходимо для строительства тоннеля новой Некрасовской линии метро. В районах, где находятся закрытые станции, будут временно изменены схемы движения, в том числе появятся временные выделенные полосы для общественного транспорта.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦОДД  Дорожный патруль  организация движения 

Возврат к списку

Лента новостей

10:42 Город (Москва и область) В районе закрытого участка «фиолетовой» ветки метро будут работать 12 экипажей «Дорожного патруля»

09:58 Город (Москва и область) Где появятся новые «зебры» в Москве в 2019 году

09:51 Город (Москва и область) На Казанском направлении МЖД 8-10 апреля запустят дополнительные электрички

09:23 Город (Москва и область) До конца года в Москве появится более 100 новых наземных пешеходных переходов

08:56 В мире Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на стадионе

Актуальные материалы

13:17 Общество Сечин войдет в Фонд поддержки строительства храмов Москвы

21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста

11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения

11:01 В мире В Украине проходит голосование на президентских выборах

15:51 Город (Москва и область) Схема движения изменится с 6 по 11 апреля в районе закрытых станций фиолетовой ветки метро

09:45 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» закрылась на реконструкцию

09:31 Город (Москва и область) Участок красной ветки метро закрыт до 6 апреля в связи со строительством БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru