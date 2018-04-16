16 апреля. Mossovetinfo.ru – Бюст первого президента России Бориса Ельцина откроют в Москве 23 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».



Бюст появится на «Аллее Правителей» во дворе штаб-квартиры Российского военно-исторического общества (РВИО).



Как сообщил исполнительный директор РВИО Владислав Кононов, бюст создал скульптор Зураб Церетели.