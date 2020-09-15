15 сентября. Mossovetinfo.ru - Алексей Навальный после выздоровления намерен вернуться в Россию и продолжить свою оппозиционную деятельность, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в немецкой службе безопасности.



По данным издания, Навальный полностью осознает свое состояние, где он находится и что с ним произошло, при этом, в разговоре с немецким прокурором он отказался сотрудничать с российской стороной в расследовании случившегося.



20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии. При этом, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что оппозиционер был отравлен.



Консилиум российских врачей опроверг слова Ярмыш и заявил, что следов отравления в организме и анализах Навального не было обнаружено.



21 августа омские врачи разрешили транспортировать Навального в Германию. Он был доставлен в клинику «Шарите». Навальный находился в искусственной коме и был подключен к аппарату ИВЛ. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы, а 10 сентября было объявлено, что состояние здоровья оппозиционера улучшилось, и он вновь может говорить.



2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт со ссылкой на специалистов лаборатории Бундесвера заявил, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».



Однако, на следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что военная разведка Белоруссии перехватила разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что заявление об отравлении Алексея Навального – фальсификация. Позднее Белоруссия передала эти материалы российской стороне.



Москва направила официальный запрос в Германию по ситуации с Навальным, заявив, что в России нет данных о его отравлении.



8 сентября главы МИД стран G-7 выступили с совместным заявлением, в котором осудили отравление российского оппозиционера Алексея Навального и призвали наказать виновных. В ответ, 9 сентября МИД РФ опубликовал официальное заявление, в котором указано, что Германия отказывается предоставить российской стороне необходимые данные по делу Навального, и на этом фоне проводится массированная компания по дезинформации, направленная против России.