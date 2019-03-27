27 марта. Mossovetinfo.ru – Последние дни марта станут самыми теплыми в Москве с начала года, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, уже в пятницу в Московский регион начнет поступать теплый воздух. Температура воздуха в дневное время будет подниматься до +10°, такие значения больше характерны для первой декады апреля.



Рекордное тепло в конце марта было зафиксировано в Москве в 2007 году, когда 30 и 31 марта температура воздуха поднималась до + 17,2°.