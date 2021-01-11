11 января. Mossovetinfo.ru – В 2021 году в России будет семь укороченных рабочих недель и одна удлиненная, сообщают РИА Новости со ссылкой на Роструд.
Удлиненная рабочая неделя ожидает россиян в феврале, в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля из-за празднования Дня Защитника Отечестве. Рабочая неделя перед празднованием будет шестидневной - с 15 по 20 февраля. Затем россиян ожидают три выходных дня, а после них рабочая неделя будет укороченной - с 24 по 26 февраля.
В марте в связи с празднованием Международного женского дня укороченная рабочая неделя будет с 9 по 12 марта.
В мае россиян ожидают сразу две укороченные рабочие недели: в связи с празднованием Первомая с 4 по 7 мая, и в связи с празднованием Дня Победы - с 11 по 14 мая.
В июне в связи с празднованием Дня независимости России укороченная рабочая неделя будет с 15 по 18 июня.
Затем укороченная рабочая неделя ожидает россиян уже в ноябре: в связи с Днем народного единства первая рабочая неделя месяца будет трехдневной - с 1 по 3 ноября.
Последняя укороченная рабочая неделя в России будет перед новогодними праздниками - с 27 по 30 декабря. Ранее правительство объявило 31 декабря 2021 года выходным днем.
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