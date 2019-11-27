27 ноября. Mossovetinfo.ru – Грузовик с медом перевернулся на МКАД после столкновения с легковым автомобилем, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.



Авария произошла на внешней стороне МКАД на 89-м километре трассы в районе Северное Медведково. Из-за аварии движение по внешней стороне МКАД ограничено двумя полосами. В результате ДТП никто не пострадал.