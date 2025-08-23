Погиб человек после «хлопка» в Центральном детском магазине в Москве

24 августа — Mossovetinfo.ru — «Возбуждено уголовное дело по факту инцидента в центре Москвы», где сегодня днем «в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москве, произошел хлопок» и, по предварительным данным, «в результате происшествия есть погибший», - сообщил Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации.

.

«Следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия», - отмечается в сообщении.



Телеграм-канал Депздрава Москвы сообщил, что в результате происшествия на третьем этаже Центрального детского магазина (ЦДМ) «пострадали три человека. Двое госпитализированы, одному оказывается помощь на месте».



«ЦДМ временно приостанавливает работу после ЧП. Универмаг пообещал оказать помощь семьям пострадавших», — сообщили в пресс-службе ЦДМ.