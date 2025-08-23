Другие материалы
-
Происшествия
24.08.2025, 14:43
Погиб человек после «хлопка» в Центральном детском магазине в Москве
24 августа — Mossovetinfo.ru — «Возбуждено уголовное дело по факту инцидента в центре Москвы», где сегодня днем «в ма...
-
Происшествия
23.08.2025, 17:43
Блогер Маркарян задержан по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества – СК
23 августа — Mossovetinfo.ru — В ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоо...
-
Происшествия
23.08.2025, 16:42
Свыше 24,4 тысяч потерпевших от дистанционных хищений зарегистрировано в Москве за 7 месяцев
23 августа — Mossovetinfo.ru — Согласно статистическим данным за 7 месяцев 2025 года зарегистрировано свыше 24,4 тысяч п...