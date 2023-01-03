Председатель СК России поручил представить доклады о правонарушениях иностранцев в столичных регионах

3 января, Mossovetinfo.ru - Председатель Следственного комитета в связи с совершением в последнее время иностранными гражданами противоправных действий и преступных деяний в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области дал поручения руководителям региональных следственных управлений представить детальные доклады о произошедшем, - сообщает СК.



"Глава ведомства затребовал статистические данные о количестве мигрантов в указанных регионах и применении их труда в разных сферах деятельности, а также информацию о предприятиях и компаниях, которые привлекают их для работы. Помимо этого, Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о состоянии преступности данной категории граждан в этих регионах", - отмечается в сообщении.



Также в сообщении напоминается, что "в Москве приезжим гражданином было применено насилие в отношении женщины-контролера в автобусе, которая выявила факт безбилетного проезда с его стороны и потребовала предъявить документы для привлечения к административной ответственности", "ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по сообщению о незаконном заселении нелегальных мигрантов в подвальные помещения многоквартирных домов в городе Мытищи", "также сообщается о ряде противоправных действий с участием иностранных граждан в Северной столице", и Ленинградской области.