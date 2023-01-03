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Происшествия     03.01.2023 18:06

Председатель СК России поручил представить доклады о правонарушениях иностранцев в столичных регионах

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Теги:  Москва  регионы  следственный комитет  мигранты  правопорядок  поручения 

3 января, Mossovetinfo.ru - Председатель Следственного комитета в связи с совершением в последнее время иностранными гражданами противоправных действий и преступных деяний в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области дал поручения руководителям региональных следственных управлений представить детальные доклады о произошедшем, - сообщает СК.

"Глава ведомства затребовал статистические данные о количестве мигрантов в указанных регионах и применении их труда в разных сферах деятельности, а также информацию о предприятиях и компаниях, которые привлекают их для работы. Помимо этого, Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о состоянии преступности данной категории граждан в этих регионах", - отмечается в сообщении.

Также в сообщении напоминается, что "в Москве приезжим гражданином было применено насилие в отношении женщины-контролера в автобусе, которая выявила факт безбилетного проезда с его стороны и потребовала предъявить документы для привлечения к административной ответственности", "ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по сообщению о незаконном заселении нелегальных мигрантов в подвальные помещения многоквартирных домов в городе Мытищи", "также сообщается о ряде противоправных действий с участием иностранных граждан в Северной столице", и Ленинградской области.

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Теги: 
Москва  регионы  следственный комитет  мигранты  правопорядок  поручения 

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