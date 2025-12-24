Другие материалы
Происшествия
26.12.2025, 18:22
Обвиняемым в коррупционных преступлениях предъявлены в Чехове семи сотрудникам организации оказывающей услуги по электрификации
26 декабря — Mossovetinfo.ru — Следователем следственного отдела по г. Чехов ГСУ СК России по Московской области пре...
26.12.2025, 17:59
Приговор за госизмену вынесен Мосгорсудом экс сотруднику МИД Коновалову
26 декабря — Mossovetinfo.ru — Бывший сотрудник МИД РФ Арсений Коновалов, передавший секретные сведения американско...
24.12.2025, 10:32
При взрыве на юге Москвы погибли двое сотрудников ДПС и проверяемое лицо
24 декабря — Mossovetinfo.ru — В ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой двое сотрудников ДПС увидели подозрительное л...