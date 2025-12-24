 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     26.12.2025 17:59

Приговор за госизмену вынесен Мосгорсудом экс сотруднику МИД Коновалову

Теги:  МИД  экс сотрудник  госизмена  приговор  Мосгорсуд  ФСБ 

26 декабря — Mossovetinfo.ru — Бывший сотрудник МИД РФ Арсений Коновалов, передавший секретные сведения американской разведке во время командировки в США, приговорен Московским городским судом к 12 годам за госизмену, сообщили в официальном пресс-релизе ЦОС ФСБ РФ.

Коновалов А.С., 1987 г.р. был задержан сотрудниками ФСБ России в марте 2024 г. за сотрудничество с иностранными спецслужбами. (на фото – момент задержания).

«В результате проведенных органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Коновалов А.С., будучи сотрудником МИД России, в период пребывания в долгосрочной заграничной командировке на территории США за денежное вознаграждение инициативно передал американской разведке ставшие известные ему по службе секретные сведения», - отмечается в сообщении.

После вступления приговора в законную силу отбывать наказание Коновалов А.С. будет в колонии строгого режима.

Фото: Официальный пресс-релиз ЦОС ФСБ РФ


