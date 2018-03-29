29 марта. Mossovetinfo.ru – Режим чрезвычайной ситуации будет введен в подмосковном Волоколамске в связи с ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово». Об этом сообщил и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев, который вышел к людям, собравшимся у здания местной администрации.
На стихийный митинг, который люди транслируют в социальных сетях, пришли 29 марта несколько тысяч человек. Жители долгое время жаловались на неприятный запах на полигоне. На прошлой неделе на полигоне произошел выброс свалочного газа, после чего к врачам обратились несколько десятков детей.
Спецпредставитель губернатора Московской области Андрея Воробьева Александр Чупраков ранее заявил, что кратковременные выбросы свалочного газа неизбежны до тех пор, пока не будет завершена дегазация.
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