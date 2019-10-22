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Происшествия     22.10.2019 13:56

Сбой произошел днем 22 октября на фиолетовой ветке метро

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Теги:  сбой  сбой в метро  метро  метрополитен 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем во вторник, 22 октября на Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки.

Из-за падения пассажира на пути было остановлено движение поездов от станции «Баррикадная» до станции «Октябрьское поле». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В настоящее время движение поездов восстановлено и вводится в график. О состоянии пассажира не сообщается.


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Карта места

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Теги: 
сбой  сбой в метро  метро  метрополитен 

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