22 октября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем во вторник, 22 октября на Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки.



Из-за падения пассажира на пути было остановлено движение поездов от станции «Баррикадная» до станции «Октябрьское поле». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.



В настоящее время движение поездов восстановлено и вводится в график. О состоянии пассажира не сообщается.