20 октября. Mossovetinfo.ru – Республика Тува оказалась полностью обесточена из-за аварийного отключения, сообщила пресс-служба мэрии Кызыла.



Глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что аварийное отключение произошло, когда специалисты «Россетей» пытались перевести в резерв одну из высоковольтных линий.



В результате аварийного отключения были обесточены подстанции Туран, Кызылская, Чадан, Ак-Довурак. Без электричества остались около 300 тысяч бытовых пользователей. Социально-значимые объекты, включая медучреждения, получали энергию от резервных источников.



Как сообщает пресс-служба Минэнерго, в настоящее время электроснабжение республики уже восстановлено по второй линии. Без электричества потребители в Туве оставались около часа.