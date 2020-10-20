20 октября. Mossovetinfo.ru – Республика Тува оказалась полностью обесточена из-за аварийного отключения, сообщила пресс-служба мэрии Кызыла.
Глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что аварийное отключение произошло, когда специалисты «Россетей» пытались перевести в резерв одну из высоковольтных линий.
В результате аварийного отключения были обесточены подстанции Туран, Кызылская, Чадан, Ак-Довурак. Без электричества остались около 300 тысяч бытовых пользователей. Социально-значимые объекты, включая медучреждения, получали энергию от резервных источников.
Как сообщает пресс-служба Минэнерго, в настоящее время электроснабжение республики уже восстановлено по второй линии. Без электричества потребители в Туве оставались около часа.
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