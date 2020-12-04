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Происшествия     04.12.2020 12:46

ВТБ сообщил о новом виде мошенничества с платежами ЖКХ

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Теги:  ВТБ  мошенничество  услуги  ЖКХ 

4 декабря. Mossovetinfo.ru - Мошенники начали использовать новый способ выманить у россиян данные их банковских карт, используя фальшивые платежки за услуги ЖКХ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Мошенники рассылают гражданам смс-ки с сообщениями о якобы образовавшемся долге за услуги ЖКХ, после чего просят погасить долг онлайн по фальшивой платежке, которую присылают на почту, или прислать информацию о совершенном платеже.

Если человек проходит по ссылке, указанной в фальшивой платежке, и начинает процесс оплаты, мошенники получают доступ к его банковскому счету. Если человек игнорирует сообщение, мошенники звонят ему представляясь сотрудниками управляющей компании и пытаются узнать данные карты, с которой человек оплачивал услуги ЖКХ, в частности предлагая совершить пробный платеж.

По данным издания, наиболее часто с таким видом мошенничества сталкиваются клиенты ВТБ. Клиенты Сбербанка, Росбанка и Райффайзенбанка не сталкивались с подобными случаями, клиенты Газпромбанка встречались с таким видом мошенничества крайне редко.


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Теги: 
ВТБ  мошенничество  услуги  ЖКХ 

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