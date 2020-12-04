4 декабря. Mossovetinfo.ru - Мошенники начали использовать новый способ выманить у россиян данные их банковских карт, используя фальшивые платежки за услуги ЖКХ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.



Мошенники рассылают гражданам смс-ки с сообщениями о якобы образовавшемся долге за услуги ЖКХ, после чего просят погасить долг онлайн по фальшивой платежке, которую присылают на почту, или прислать информацию о совершенном платеже.



Если человек проходит по ссылке, указанной в фальшивой платежке, и начинает процесс оплаты, мошенники получают доступ к его банковскому счету. Если человек игнорирует сообщение, мошенники звонят ему представляясь сотрудниками управляющей компании и пытаются узнать данные карты, с которой человек оплачивал услуги ЖКХ, в частности предлагая совершить пробный платеж.



По данным издания, наиболее часто с таким видом мошенничества сталкиваются клиенты ВТБ. Клиенты Сбербанка, Росбанка и Райффайзенбанка не сталкивались с подобными случаями, клиенты Газпромбанка встречались с таким видом мошенничества крайне редко.