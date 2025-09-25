 
Руководство Израиля приказало военным прекратить наступление на Газу

4 октября — Mossovetinfo.ru — Израиль и ХАМАС заявили о готовности продвигать мирный план Трампа по сектору Газа. После заявлений ХАМАС и президента США Дональда Трампа глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир поручил привести вооруженные силы в готовность к реализации первой фазы плана Трампа по освобождению заложников. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

В то же время СМИ и аналитики отмечают, что в ответе ХАМАС ничего не говорится о разоружении или выводе из эксплуатации вооружений — важной части предложения Трампа, которое ХАМАС неоднократно отвергал. В ответе ХАМАС также ничего не говорится о создании международного надзорного комитета во главе с Трампом, который он назвал «Советом мира», для контроля за управлением в секторе Газа.

Вместе с тем, Катар, Египет и Турция оказывают давление на ХАМАС, чтобы тот принял предложение об окончательном прекращении огня.

Трамп с понедельника ждал ответа на план из 20 пунктов, который он представил в Белом доме вместе с Нетаньяху. Во время их совместного выступления Нетаньяху сказал, что согласен с планом.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что если ХАМАС не согласится на это предложение до 18:00 по восточному времени в воскресенье, то «разразится такой АД, какого никто ещё не видел.

