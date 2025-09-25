Другие материалы
В мире
04.10.2025, 08:31
Руководство Израиля приказало военным прекратить наступление на Газу
4 октября — Mossovetinfo.ru — Израиль и ХАМАС заявили о готовности продвигать мирный план Трампа по сектору Газа. По...
01.10.2025, 17:30
Минобороны: уничтожено 20 грузовых автомобилей типа фура со 100 БПЛА дальнего действия
1 октября — Mossovetinfo.ru — Расчет ОТРК «Искадер-М» и БПЛА «Герань-2» в районе населенного пункта Лавы (восточнее Ч...
25.09.2025, 20:17
Путин: в России планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом
25 сентября — Mossovetinfo.ru — В России планируется запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкн...