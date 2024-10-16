Другие материалы
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В мире
23.10.2024, 21:36
Страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию саммита
23 октября — Mossovetinfo.ru — Страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию саммита, об этом сообщил президент РФ Вла...
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В мире
19.10.2024, 10:18
Посольство на Кубе призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута
19 октября — Mossovetinfo.ru — Посольство России в Гаване обратилось к соотечественникам и попросило их сохранять с...
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В мире
16.10.2024, 15:18
Казахстан отказался присоединяться к БРИКС в обозримом будущем
16 октября — Mossovetinfo.ru — Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поступали предложения о вступлении в БРИ...