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В мире     23.10.2024 21:36

Страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию саммита

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Теги:  БРИКС  декларация  Казань 

23 октября — Mossovetinfo.ru — Страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию саммита, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на правах хозяина саммита БРИКС.

«Подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу», — сказал президент.

«Хочу отметить, что мы планируем распространить Казанскую декларацию саммита БРИКС как наш общий совместный документ», — сообщил Путин.

По  информации телеграм-канала KremlinRussian, главное из Казанской декларации по итогам саммита БРИКС:

— Страны организации выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе;

— Государства обеспокоены отрицательным воздействием незаконных санкций на мировую экономику;

— Участники объединения напомнили о национальных позициях вокруг конфликта на Украине и отметили предложения о посредничестве для его мирного урегулирования через диалог;

— Призвали обеспечить активное участие менее развитых стран в глобальных процессах, а также приветствовали интерес стран Глобального Юга к БРИКС;

— Государства БРИКС осуждают атаки Израиля в секторе Газа на пункты распределения гуманитарной помощи и объекты инфраструктуры, а также поддерживают принятие Палестины в ООН в качестве полноправного члена;

— Члены организации осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности, призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия.

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Теги: 
БРИКС  декларация  Казань 

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