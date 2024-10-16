Страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию саммита

23 октября — Mossovetinfo.ru — Страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию саммита, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на правах хозяина саммита БРИКС.



«Подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу», — сказал президент.



«Хочу отметить, что мы планируем распространить Казанскую декларацию саммита БРИКС как наш общий совместный документ», — сообщил Путин.



По информации телеграм-канала KremlinRussian, главное из Казанской декларации по итогам саммита БРИКС:



— Страны организации выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе;



— Государства обеспокоены отрицательным воздействием незаконных санкций на мировую экономику;



— Участники объединения напомнили о национальных позициях вокруг конфликта на Украине и отметили предложения о посредничестве для его мирного урегулирования через диалог;



— Призвали обеспечить активное участие менее развитых стран в глобальных процессах, а также приветствовали интерес стран Глобального Юга к БРИКС;



— Государства БРИКС осуждают атаки Израиля в секторе Газа на пункты распределения гуманитарной помощи и объекты инфраструктуры, а также поддерживают принятие Палестины в ООН в качестве полноправного члена;



— Члены организации осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности, призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия.