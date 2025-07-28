31 июля — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп накануне установленного им на пятницу крайнего срока договоренностей по торговым соглашениям выступил с рядом тарифных соглашений и требований как к союзникам, так и к противникам, направленных на установление нового глобального торгового порядка, сообщает Bloomberg
«Натиск происходит накануне крайнего срока, установленного 1 августа
. Когда Белый дом пригрозил ввести ответные сборы для стран, не имеющих двусторонних соглашений, которых у большинства из них нет. Трамп заявил, что ставки во всем мире вырастут с 15% до 50% — реализация политики, по его мнению, приведет к развитию отечественного производства и увеличению государственных доходов, а также даст ему огромные рычаги воздействия на страны, экспорт которых зависит от потребителей в США», отмечает Bloomberg.
Большинство стран, заключивших соглашения, получили более выгодные тарифы.
Переговоры представителей США и Китая, состоявшиеся на этой неделе в Швеции, укрепили доверие между двумя сторонами и повысили уверенность в разрешении экономических споров путём переговоров, сообщила официальная газета Коммунистической партии. Все стороны приветствуют соглашение о продлении на 90 дней моратория на ответные пошлины США в размере 24% и контрмеры Китая.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в среду, что переговоры с США могут не завершиться к установленному Трампом сроку — пятнице. Шансы на заключение более выгодной сделки ещё больше снизились, когда Трамп написал в Truth Social, что решение Канады поддержать государственность Палестины «сильно затруднит заключение с ними торгового соглашения».
Утром 31 августа, Фондовые индексы Индии заметно снизились после заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 августа 25% таможенной пошлины для Индии и что ему нет дела до торговых связей между Индией и Россией.
Трамп сообщил, что США введут в отношении Индии торговые пошлины в размере 25%, они вступят в силу 1 августа. Он отметил, что, несмотря на дружественные отношения между двумя странами, США «сравнительно мало» торгуют с Индией из-за «слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире», а также «жестких и скверных неденежных барьеров». Трамп обратил внимание на то, что Индия «всегда закупала большую часть военного оборудования у России», а также является, «наряду с Китаем, крупнейшим покупателем» российских энергоресурсов. В связи с этим, по словам Трампа, Индия с 1 августа будет платить пошлину в размере 25% плюс штраф за вышеперечисленное.
Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению еще в феврале.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Многие политики стран Евросоюза критически комментируют это соглашение, скептически относятся к возможности исполнить все его пункты.
Также на текущей неделе Трамп подписал указ, предусматривающий увеличение ставки таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%, а также постановление о введении с 1 августа тарифов в размере 50% на импорт медных полуфабрикатов и производных продуктов с высоким содержанием меди.
В среду Трамп объявил о заключении нового торгового соглашения с Южной Кореей, которое предусматривает 15-процентные пошлины на товары из этой страны.
«Суть сделки в том, что Южная Корея предоставит Соединённым Штатам 350 миллиардов долларов на инвестиции, которые будут принадлежать Соединённым Штатам и контролироваться ими, а также будут отобраны мной», — написал Трамп в среду в своём посте в Truth Social.
В то же время на текущей неделе официальные лица США, представители Трампа, в частном порядке давали понять своим коллегам по переговорам, что к угрозе Трампа значительно усилить и без того масштабный режим санкций США в отношении России следует отнестись серьёзно и что это не уловка для ведения переговоров.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил во вторник, что поделился этим сообщением напрямую со своими китайскими коллегами во время торговых переговоров в Стокгольме.
«Я думаю, что любой, кто покупает российскую нефть, находящуюся под санкциями, должен быть к этому готов», — заявил Бессент журналистам на пресс-конференции по завершении переговоров.