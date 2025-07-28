31 июля — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп накануне установленного им на пятницу крайнего срока догово...

28 июля — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что сокращает 50-дневный срок, который он да...

28 июля — Mossovetinfo.ru — Страны Евросоюза откажутся от российских нефти и газа к 2027 году и Европа в течение трех ле...