9 июня. Mossovetinfo.ru – 92% россиян считают себя патриотами, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Это самый высокий показатель в 21 веке.



При этом россияне по разному понимают понятие патриотизма. 59% респондентов считают патриотизмом любовь к своей стране. 39% считают, что патриотизм – это стремление к изменению дел в стране в лучшую сторону. 38% считают, что патриотизм – это работа на благо страны. При этом заметно снизилось количество людей, считающих, что патриотизм – это привычка не замечать недостатки в стране, таких насчитывается всего 3%.