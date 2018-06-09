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В России     09.06.2018 12:12

92% россиян считают себя патриотами – ВЦИОМ

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Теги:  ВЦИОМ  опросы 

9 июня. Mossovetinfo.ru – 92% россиян считают себя патриотами, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Это самый высокий показатель в 21 веке.

При этом россияне по разному понимают понятие патриотизма. 59% респондентов считают патриотизмом любовь к своей стране. 39% считают, что патриотизм – это стремление к изменению дел в стране в лучшую сторону. 38% считают, что патриотизм – это работа на благо страны. При этом заметно снизилось количество людей, считающих, что патриотизм – это привычка не замечать недостатки в стране, таких насчитывается всего 3%.


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Теги: 
ВЦИОМ  опросы 

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