10 апреля. Mossovetinfo.ru – Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов региона.



По итогам тайного голосования, в котором приняли участие 39 человек, 38 проголосовали «за» Тулеев, один – против.



Всего в совет депутатов входит 46 человек, 44 из которых представляют «Единую Россию». Действующий созыв проработает до выборов, которые состоятся в сентябре 2018 года.



Тулеев, более 20 лет руководивший Кемеровской областью, подал в отставку 1 апреля после пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово, в котором погибли 64 человек. Исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области был назначен Сергей Цивилев, с 2 марта работавший заместителем Тулеева.