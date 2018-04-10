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В России     10.04.2018 08:11

Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области

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Теги:  Аман Тулеев  Кемерово  Кемеровская область 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов региона.

По итогам тайного голосования, в котором приняли участие 39 человек, 38 проголосовали «за» Тулеев, один – против.

Всего в совет депутатов входит 46 человек, 44 из которых представляют «Единую Россию». Действующий созыв проработает до выборов, которые состоятся в сентябре 2018 года.

Тулеев, более 20 лет руководивший Кемеровской областью, подал в отставку 1 апреля после пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово, в котором погибли 64 человек. Исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области был назначен Сергей Цивилев, с 2 марта работавший заместителем Тулеева.


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Теги: 
Аман Тулеев  Кемерово  Кемеровская область 

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