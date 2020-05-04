4 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 10 581 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в России зафиксировано 145 268 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 18 095 человек. Умерло 1 356 человек.



В Москве подтверждено 74 401 случай заболевания.