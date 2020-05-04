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В России     04.05.2020 11:07

Более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России

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Теги:  коронавирус 

4 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 10 581 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в России зафиксировано 145 268 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 18 095 человек. Умерло 1 356 человек.

В Москве подтверждено 74 401 случай заболевания.


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Теги: 
коронавирус 

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