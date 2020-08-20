20 августа. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян полностью удовлетворены государственной символикой страны, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



По данным опроса, 75% россиян считают существующий бело-сине-красный флаг соответствующим современной России. 14% хотели бы видеть в качестве государственного флага флаг СССР – красный флаг с изображениями серпа и молота. 3% считают, что стране нужен абсолютно новый флаг, 2% хотели бы вернуть в качестве государственного флага черно-желто-белый флаг времен Российской империи.



Существующий гимн считают подходящим современной России 63% респондентов. 13% хотели бы вернуть текст гимна СССР, 8% считают, что нужен абсолютно новый гимн, 6% хотели бы вернуть российский гимн на музыку Глинки периода 1990 -2000 годов.



Двуглавый орел в качестве герба страны подходит современной России по мнению 68% опрошенных. 12% респондентов хотели бы вернуть герб СССР, 7% хотят видеть совершенно новый герб, 4% высказались за возвращение в качестве герба черного имперского двуглавого орла.