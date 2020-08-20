 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     20.08.2020 11:48

Большинство россиян удовлетворены государственной символикой - опрос

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВЦИОМ  опросы  символика  гимн России  флаг России  герб 

20 августа. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян полностью удовлетворены государственной символикой страны, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, 75% россиян считают существующий бело-сине-красный флаг соответствующим современной России. 14% хотели бы видеть в качестве государственного флага флаг СССР – красный флаг с изображениями серпа и молота. 3% считают, что стране нужен абсолютно новый флаг, 2% хотели бы вернуть в качестве государственного флага черно-желто-белый флаг времен Российской империи.

Существующий гимн считают подходящим современной России 63% респондентов. 13% хотели бы вернуть текст гимна СССР, 8% считают, что нужен абсолютно новый гимн, 6% хотели бы вернуть российский гимн на музыку Глинки периода 1990 -2000 годов.

Двуглавый орел в качестве герба страны подходит современной России по мнению 68% опрошенных. 12% респондентов хотели бы вернуть герб СССР, 7% хотят видеть совершенно новый герб, 4% высказались за возвращение в качестве герба черного имперского двуглавого орла.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВЦИОМ  опросы  символика  гимн России  флаг России  герб 

Возврат к списку

Лента новостей

11:48 В России Большинство россиян удовлетворены государственной символикой - опрос

11:27 Город (Москва и область) Участок Некрасовской линии метро изменит режим работы 22, 23, 29 и 30 августа

10:43 В России В России от коронавируса вылечились более 80% заразившихся

10:16 Город (Москва и область) Акция «Ночь кино» пройдет в московских кинотеатрах 29 августа

09:46 Общество Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Актуальные материалы

14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ

10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство

09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября

13:20 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» откроется после реконструкции в 2021 году

20:18 Город (Москва и область) Власти Москвы опубликовали данные о смертности за июль

19:51 В мире Задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись на родину

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru