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В России     17.03.2020 16:27

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 114 человек

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Теги:  коронавирус  статистика  Татьяна Голикова 

17 марта. Mossovetinfo.ru – Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В понедельник, 16 марта, сообщалось, что количество случаев заражения в России достигло 93. По словам Голиковой, 104 случая заражения – завозные, остальные 10 человек заразились в результате контактов с заболевшими. Под наблюдением врачей находятся более 16 тысяч человек.

Завболевание коронавирусом выявлено в 26 регионах России, пять человек уже выздоровели и выписаны из больниц, 109 находятся в стационарах, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме.

Новые случаи заболеваний выявлены в Москве - 4 случая, в Самарской, Калиниградской и Тверской областях - по 2 случая, в Московской области, Красноярском крае, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской областях, в Республике Татарстан, в Республике Хакасия, в Свердловской, Архангельской и Ярославской областях - по 1 случаю.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавируса Россия с 18 марта ограничивает въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства


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Теги: 
коронавирус  статистика  Татьяна Голикова 

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