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В России     19.03.2019 14:28

Генеральный прокурор потребовал пересмотреть дела об экстремизме

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Теги:  Генеральный прокурор России  уголовный кодекс  прокуратура  Юрий Чайка  экстремизм 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил о необходимости пересмотреть уголовные дела по статье об экстремизме в связи с ее частичной декриминализацией, об этом Чайка заявил на коллегии Генпрокуратуры.

По мнению Чайки, прокуроры должны проверить обоснованность квалификации по данным делам, а также «законность их прекращения и возбуждения по ним административных производств».

Изменения в статью № 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства») были внесены в конце 2018 года по предложению президента России Владимира Путина. Согласно новой редакции статьи, граждан не привлекают к уголовной ответственности за подобные деяния, если совершены один раз и не представляют угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.


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Теги: 
Генеральный прокурор России  уголовный кодекс  прокуратура  Юрий Чайка  экстремизм 

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