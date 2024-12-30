Глава МЧС России и члены федерального оперативного штаба прибыли в Анапу

12 января — Mossovetinfo.ru — Глава МЧС России Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба прибыли в Анапу, - Федеральный оперативный штаб сформирован по поручению Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает официальный телеграм-канал МЧС.



«Штаб будет работать на месте ЧС до полной ликвидации последствий разлива мазута.



Александр Куренков лично проконтролирует ход проведения работ, которые в круглосуточном режиме ведутся на загрязненном побережье. Также проведет заседание Правительственной комиссии для выработки дополнительных мер по скорейшей ликвидации последствий крушения двух танкеров», - сообщает МЧС.



Также накануне к вечеру МЧС сообщило:



«В Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов



Для мониторинга обстановки задействованы 19 морских судов и авиация. В 2 раза, до 178, увеличено количество мониторинговых групп. Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в 6 муниципалитетах общей протяженностью 16,28 км.



Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла. На места направляются силы и средства для полной очистки загрязненных участков. Всего работают 734 человека и более 134 единицы техники».