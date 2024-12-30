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В России     12.01.2025 10:07

Глава МЧС России и члены федерального оперативного штаба прибыли в Анапу

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Теги:  Крым  мазут  ЧС  МЧС  Путин  Куренков  штаб  меры  контроль 

12 января — Mossovetinfo.ru — Глава МЧС России Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба прибыли в Анапу, - Федеральный оперативный штаб сформирован по поручению Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает официальный телеграм-канал МЧС.

«Штаб будет работать на месте ЧС до полной ликвидации последствий разлива мазута.

Александр Куренков лично проконтролирует ход проведения работ, которые в круглосуточном режиме ведутся на загрязненном побережье. Также проведет заседание Правительственной комиссии для выработки дополнительных мер по скорейшей ликвидации последствий крушения двух танкеров», - сообщает МЧС.

Также накануне к вечеру МЧС сообщило:

«В Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов

Для мониторинга обстановки задействованы 19 морских судов и авиация. В 2 раза, до 178, увеличено количество мониторинговых групп. Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в 6 муниципалитетах общей протяженностью 16,28 км.

Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла. На места направляются силы и средства для полной очистки загрязненных участков. Всего работают 734 человека и более 134 единицы техники».

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Карта места

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Теги: 
Крым  мазут  ЧС  МЧС  Путин  Куренков  штаб  меры  контроль 

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