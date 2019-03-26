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В России     27.03.2019 15:18

Кемеровскую область официально назвали Кузбассом

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Теги:  Владимир Путин  указы  Кемеровская область  Кузбасс 

27 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ, который официально закрепляет за Кемеровской областью название «Кузбасс», указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, в Конституции РФ теперь название «Кемеровская область» будет изменено на «Кемеровская область – Кузбасс».


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Теги: 
Владимир Путин  указы  Кемеровская область  Кузбасс 

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