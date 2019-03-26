27 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ, который официально закрепляет за Кемеровской областью название «Кузбасс», указ опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно указу, в Конституции РФ теперь название «Кемеровская область» будет изменено на «Кемеровская область – Кузбасс».