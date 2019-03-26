Другие материалы
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В России
27.03.2019, 15:18
Кемеровскую область официально назвали Кузбассом
27 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ, который официально закрепляет за Кемеровской областью название «Кузбасс», указ опубликован на официальном портале правовой...
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В России
26.03.2019, 17:25
Впервые с 2015 года в России появился новый банк
26 марта. Mossovetinfo.ru – Банк России впервые с 2015 года выдаст лицензию на осуществление банковской деятельности новому банку, сообщается на официальном сайте Центробанка. Лицензию получи...
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В России
26.03.2019, 08:57
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
26 марта. Mossovetinfo.ru – Росстат назвал регионы России с самым высоким уровнем занятости населения, сообщает RT. На начало 2019 года самый высокий уровень занятости отмечен в Чукотском авт...