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В России     23.06.2020 08:37

Масочный режим сохранится в России и осенью – Голикова

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Теги:  коронавирус  Татьяна Голикова  масочный режим 

23 июня. Mossovetinfo.ru – Россиянам придется соблюдать масочный режим не только летом, но и осенью, заявила в эфире Первого канала вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, несмотря на то, что летом активность коронавруса снизилась, он никуда не делся. Кроме того, осенью в стране начнется сезон простудных заболеваний. Поэтому придется соблюдать меры безопасности – использовать маски, пользоваться санитайзерами.

Использование мер предосторожности позволит не разрывать традиционные социальные контакты.


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Теги: 
коронавирус  Татьяна Голикова  масочный режим 

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