23 июня. Mossovetinfo.ru – Россиянам придется соблюдать масочный режим не только летом, но и осенью, заявила в эфире Первого канала вице-премьер Татьяна Голикова.



По словам Голиковой, несмотря на то, что летом активность коронавруса снизилась, он никуда не делся. Кроме того, осенью в стране начнется сезон простудных заболеваний. Поэтому придется соблюдать меры безопасности – использовать маски, пользоваться санитайзерами.



Использование мер предосторожности позволит не разрывать традиционные социальные контакты.