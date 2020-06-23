23 июня. Mossovetinfo.ru – Россиянам придется соблюдать масочный режим не только летом, но и осенью, заявила в эфире Первого канала вице-премьер Татьяна Голикова.
По словам Голиковой, несмотря на то, что летом активность коронавруса снизилась, он никуда не делся. Кроме того, осенью в стране начнется сезон простудных заболеваний. Поэтому придется соблюдать меры безопасности – использовать маски, пользоваться санитайзерами.
Использование мер предосторожности позволит не разрывать традиционные социальные контакты.
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