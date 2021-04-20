 
Актуальные темы:
В России     20.04.2021 17:00

МИД: чартеры на египетские курорты возобновятся в ближайшее время

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Египет  курорты  туристы  чартеры  МИД РФ 

20 апреля. Mossovetinfo.ru — В ближайшее время будет объявлено о возобновлении чартерных рейсов на египетские курорты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаила Богданова.

По словам замминистра, предварительной договоренности о возобновлении чартерных рейсов в Египет удалось достичь в ходе визита в страну главы российского МИД Сергея Лаврова.

Богданов заявил, что решение о возобновление чартерных рейсов на египетские курорты «предрешено» и будет объявлено «на другом уровне».

Чартерные рейсы из России на египетские курорты были остановлены осенью 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом произошел взрыв на борту аэробуса А321 компании «Когалымавиа». Причиной взрыва стал теракт. В результате катастрофы погибли все 217 пассажиров и 7 членов экипажа.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Египет  курорты  туристы  чартеры  МИД РФ 

Возврат к списку

Лента новостей

17:00 В России МИД: чартеры на египетские курорты возобновятся в ближайшее время

15:59 Общество В Москве начинается рекордный дождь, который будет идти сутки

15:46 Власть Путин подписал закон об увеличении федеральной части партийных списков на думских выборах

15:09 Город (Москва и область) В Москве 20 и 21 апреля ожидаются дождь, мокрый снег и усиление ветра

14:54 Другое Президент РФС Дюков стал членом исполкома УЕФА

Актуальные материалы

12:00 Другое УЕФА планирует отдать Санкт-Петербургу дополнительные матчи чемпионата Европы

11:52 Город (Москва и область) Министры правительства Москвы отчитались о доходах за 2020 год

09:09 Город (Москва и область) Отключения горячей воды в Москве начнутся с 11 мая

21:28 Другое «Локомотив» обыграл «Спартак»

17:01 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о ходе строительства Троицкой линии метро

18:45 Другое УЕФА может отобрать право на проведение матчей чемпионата Европы у четырех городов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru