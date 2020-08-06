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В России     06.08.2020 16:58

Минфин предложил снизить расходы на Крым и Севастополь

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Теги:  Минфин  Крым  Севастополь  финансирование 

6 августа. Mossovetinfo.ru – Минфин предложил снизить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минфина о финансировании госпрограмм и непрограммных направлений деятельности.

Предлагается в 2021 году сократить финансирование Крыма и Севастополя на 8,5 миллиарда рублей – до 76,1 миллиарда, а 2022 году сократить финансирование на 9,1 миллиарда рублей – до 82,3 миллиарда.

Также предлагается сократить финансирование государственных программ развития Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Арктической зоны.

Программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя была утверждена в августе 2014 года, на ее реализацию до 2020 года планировалось выделить более 800 миллиардов рублей. В 2018 году было объявлено о продлении программы до 2022 года, а в июле текущего года было решено продлить программу до 2024 года. При было объявлено об увеличении финансирования программы на 300 миллиардов рублей.


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Теги: 
Минфин  Крым  Севастополь  финансирование 

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