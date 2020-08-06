6 августа. Mossovetinfo.ru – Минфин предложил снизить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минфина о финансировании госпрограмм и непрограммных направлений деятельности.
Предлагается в 2021 году сократить финансирование Крыма и Севастополя на 8,5 миллиарда рублей – до 76,1 миллиарда, а 2022 году сократить финансирование на 9,1 миллиарда рублей – до 82,3 миллиарда.
Также предлагается сократить финансирование государственных программ развития Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Арктической зоны.
Программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя была утверждена в августе 2014 года, на ее реализацию до 2020 года планировалось выделить более 800 миллиардов рублей. В 2018 году было объявлено о продлении программы до 2022 года, а в июле текущего года было решено продлить программу до 2024 года. При было объявлено об увеличении финансирования программы на 300 миллиардов рублей.
16:58 В России Минфин предложил снизить расходы на Крым и Севастополь
16:26 Город (Москва и область) Два участка БКЛ достроят до конца года
15:44 В мире Россиянам с 7 августа разрешен въезд в Черногорию без ограничений
14:37 Город (Москва и область) Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится с 8 по 10 августа
16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"
11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции
09:15 Общество Роспотребнадзор разработал памятку с описанием часто встречающихся случаев мошенничества
10:26 Мнения Венедиктов разъяснил почему в эпоху транзита силовики мочат Собянина
12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
09:16 В мире Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится ещё долго - ВОЗ