6 августа. Mossovetinfo.ru – Минфин предложил снизить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минфина о финансировании госпрограмм и непрограммных направлений деятельности.



Предлагается в 2021 году сократить финансирование Крыма и Севастополя на 8,5 миллиарда рублей – до 76,1 миллиарда, а 2022 году сократить финансирование на 9,1 миллиарда рублей – до 82,3 миллиарда.



Также предлагается сократить финансирование государственных программ развития Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Арктической зоны.



Программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя была утверждена в августе 2014 года, на ее реализацию до 2020 года планировалось выделить более 800 миллиардов рублей. В 2018 году было объявлено о продлении программы до 2022 года, а в июле текущего года было решено продлить программу до 2024 года. При было объявлено об увеличении финансирования программы на 300 миллиардов рублей.