3 июня. Mossovetinfo.ru – Эксперты РИА Рейтинг составили рейтинг российских регионов в социально-экономическом развитии по итогам 2018 года, рейтинг составлен на основании расчётов РИА Рейтинг, Минфина, Росстата и Федерального казначейства.



Первое место в рейтинге заняла Москва, чей рейтинг по стобалльной шкале составил 88,049 балла. На втором месте Санкт-Петербург с результатом в 86,141 балла. Третье место занял Ханты-Мансийский автономный округ чей результат составил 78,398 балла.



В десятку регионов-лидеров в области социально-экономического развития вошли также Московская область, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская и Тбменская области, Краснодарский край и Ленинградская область.