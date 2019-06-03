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В России     03.06.2019 13:16

Москва стала первой среди российских регионов в социально-экономическом развитии

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Теги:  рейтинги  социально-экономическое развитие 

3 июня. Mossovetinfo.ru – Эксперты РИА Рейтинг составили рейтинг российских регионов в социально-экономическом развитии по итогам 2018 года, рейтинг составлен на основании расчётов РИА Рейтинг, Минфина, Росстата и Федерального казначейства.

Первое место в рейтинге заняла Москва, чей рейтинг по стобалльной шкале составил 88,049 балла. На втором месте Санкт-Петербург с результатом в 86,141 балла. Третье место занял Ханты-Мансийский автономный округ чей результат составил 78,398 балла.

В десятку регионов-лидеров в области социально-экономического развития вошли также Московская область, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская и Тбменская области, Краснодарский край и Ленинградская область.


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Карта места

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Теги: 
рейтинги  социально-экономическое развитие 

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