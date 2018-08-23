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В России     23.08.2018 12:51

Официальный курс доллара вырос на 90,9 копейки, евро - более чем на рубль

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Теги:  доллар  евро  курсы валют  Центробанк 

23 августа. Mossovetinfo.ru – Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 90,96 копейки и составил 68,52 рубля, сообщается на официальном сайте регулятора.

Официальный курс евро вырос на 1 рубль 5,19 копейки и составил 79,25 рубля.

Рост курсов иностранных валют эксперты связывают с началом действия очередного пакета антироссийских санкций со стороны США.


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Теги: 
доллар  евро  курсы валют  Центробанк 

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