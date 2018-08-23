23 августа. Mossovetinfo.ru – Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 90,96 копейки и составил 68,52 рубля, сообщается на официальном сайте регулятора.



Официальный курс евро вырос на 1 рубль 5,19 копейки и составил 79,25 рубля.



Рост курсов иностранных валют эксперты связывают с началом действия очередного пакета антироссийских санкций со стороны США.