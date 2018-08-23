23 августа. Mossovetinfo.ru – Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 90,96 копейки и составил 68,52 рубля, сообщается на официальном сайте регулятора.
Официальный курс евро вырос на 1 рубль 5,19 копейки и составил 79,25 рубля.
Рост курсов иностранных валют эксперты связывают с началом действия очередного пакета антироссийских санкций со стороны США.
13:15 Город (Москва и область) Единую цифровую платформу для застройщиков планируют создать в Москве
12:51 В России Официальный курс доллара вырос на 90,9 копейки, евро - более чем на рубль
12:37 Город (Москва и область) Более 300 объектов в Москве получат архитектурно-художественную подсветку до конца года
12:09 Происшествия Дело о хищении 38 млн рублей под видом займов в Москве направлено в суд
11:23 Общество Август 2018 года может войти в тройку самых теплых в Москве за последние 70 лет
10:35 Город (Москва и область) Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ запускает светотехническое шоу «История Москвы»
16:59 Город (Москва и область) Рыбу из московских водоемов есть нельзя - Кульбачевский
15:59 Город (Москва и область) На станции метро «Беломорская» начался монтаж оборудования и внутренних систем
21:43 Город (Москва и область) Где в Москве можно сделать прививку от гриппа
17:18 Город (Москва и область) Открыт участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе