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В России     15.12.2020 11:55

Оперштаб сообщил о статистике по коронавирусу

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Теги:  коронавирус  статистика 

15 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 26 689 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 24 813 пациентов из числа заболевших ранее, 577 человек скончались в результате заболевания.

В Москве за сутки зафиксировано 5 418 случаев заболевания, 5 307 человек выздоровели, 77 человек скончались.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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