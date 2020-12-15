15 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 26 689 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 24 813 пациентов из числа заболевших ранее, 577 человек скончались в результате заболевания.



В Москве за сутки зафиксировано 5 418 случаев заболевания, 5 307 человек выздоровели, 77 человек скончались.