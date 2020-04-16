16 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 3448 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб.



Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. Вылечились 2304 человек, умерли - 232.



В Москве за сутки подтверждено 1370 случаев заражения. Всего в столице зафиксировано 16 146 случаев заболевания.