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В России     28.06.2023 23:41

Правительство утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

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Теги:  авиастроение  БПЛА  беспилотники  экономика  отрасль  стратегия  распоряжение  правительство 

28 июня — Mossovetinfo.ru — В течение ближайших шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Такова главная цель Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Распоряжение от 21 июня 2023 года №1630-р о её утверждении подписано м опубликовано на сайте Правительства России.

Наибольший потенциал для применения беспилотников имеется в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании и актуализации геопространственных баз данных и доставке грузов в труднодоступные районы.

Стратегией определены пять ключевых направлений развития беспилотной авиации. Первое касается стимулирования спроса на отечественные беспилотные авиационные системы. Второе – разработки и серийное производство таких систем, а также создание крупных производственных центров, обеспечивающих внедрение новых технологий при создании беспилотников. Третье подразумевает развитие инфраструктуры, включающее строительство аэродромов, вертодромов и перспективных дронопортов. Четвёртое – подготовку кадров для беспилотной авиации. Пятое – фундаментальные и перспективные исследования в сфере беспилотных авиационных систем.

План мероприятий по реализации стратегии сформирован с учётом этих ключевых направлений.

Для формирования кадрового резерва специалистов по беспилотной авиации в 2024 году планируется начать разработку учебных модулей и основных курсов обучения по БАС и внедрение этих компонентов в программы общего, среднего профессионального и высшего образования. Вести эту работу будут Минпросвещения, Минобрнауки, правительство Москвы, АНО «Университет НТИ 2035». Им же поручено создать цифровой реестр кадров БАС, связывающий данные о вакансиях и кадровом потенциале специалистов в этой области.

В то же время пресс-службе Минтранса России сообщила, что Правительство РФ упростило порядок организации полетов беспилотников.

«Правительство Российской Федерации продолжает создавать условия для развития беспилотной авиации. С 1 марта 2024 года для гражданских беспилотников будут упрощены процедуры организации полетов. (...) Согласно обновленным правилам, разрешается запускать беспилотники над населенными пунктами на высоте до 150 м от земли или водоема в светлое время суток. При этом беспилотник должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон», - говорится в сообщении.

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Теги: 
авиастроение  БПЛА  беспилотники  экономика  отрасль  стратегия  распоряжение  правительство 

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