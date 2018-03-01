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В России
01.03.2018, 13:32
Путин: К концу следующего десятилетия в Россия продолжительность жизни должна превысить 80 лет
1 марта- Mossovetinfo.ru - «К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, к...
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В России
01.03.2018, 13:12
Путин предложил развернуть программу пространственного развития России
1 марта - Выступая в четверг с посланием Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин предложил в ближайшие шесть лет удвоить расходы на программу развития городов и других населенных пунктов ...
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В России
01.03.2018, 12:35
Послание Президента России Путина «носит особый, рубежный характер»
1 марта /Mossovetinfo.ru/. Владимир Путин, оглашая 1 марта Послание Федеральному собранию РФ, сказал, что это Послание «носит особый, рубежный характер». «Сегодняшнее послание носит особый, рубежный...