Путин: К концу следующего десятилетия в Россия продолжительность жизни должна превысить 80 лет

1 марта- Mossovetinfo.ru - «К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия», сказал Владимир Путин, в Центральном выставочном зале «Манеж», во время церемонии оглашения Послания Президента Федеральному Собранию.



«В последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России – одни из самых высоких в мире. Нам удалось этого добиться. Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. Но и этого, конечно, недостаточно. Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня», - сказал Путин.



Президент напомнил, что «в 2000 году в России она (продолжительность жизни – ред.) составляла немногим более 65 лет, а у мужчин – вообще меньше 60. Это не просто мало, это трагедия, трагически мало».

