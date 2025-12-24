Путин провёл совещание по развитию отечественной микроэлектроники

22 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин провёл совещание по развитию отечественной интегральной электроники, сообщает пресс-служба Кремля.



Отмечается, что основной докладчик – Министр промышленности и торговли Антон Алиханов. На совещании также выступили президент Российской академии наук Геннадий Красников, председатель правления Сбербанка Герман Греф, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, мэр Москвы Сергей Собянин и Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.



На совещании рассмотрены вопросы развития отечественной электронной промышленности, – разработки и производства электронной компонентной базы, современных интегральных схем.



«Такие технологии относятся к числу самых сложных и наукоёмких направлений», - отметил Путин во вступительном слове.



«Для всех абсолютно очевидно: обеспечить экономическое и технологическое развитие, технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий, квантовых вычислений не просто сложно, а невозможно без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы. Это, как говорится, основа основ», - сказал Путин.



Для обеспечения России эффективной электронной компонентной базой в России созданы определённые заделы, - отметил Президент.



«Между тем, необходимо наращивать усилия по созданию отечественной технологической платформы в сфере микроэлектроники. Мы с вами, со многими здесь присутствующими постоянно на протяжении уже многих месяцев возвращаемся к этому вопросу – и с глазу на глаз, и в более широком составе постоянно об этом говорим. Необходимо усиливать те позиции, где у нас уже есть преимущества, тесно интегрировать работу учёных с компаниями, с реальным сектором производства», - подчеркнул Путин, открывая совещание.