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В России     31.05.2021 10:48

Россиян предупредили о всплеске мошенничества «при приеме на работу»

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Теги:  мошенничество  прием на работу 

31 мая. Mossovetinfo.ru — В России появилась новая схема мошенничества с якобы приемом на высокооплачиваемую работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Bi.Zone.

Мошенники предлагают своим жертвам трудоустройство на высокооплачиваемую работу, при этом, от них не требуют никаких специальных навыков. В ходе переписки жертве предлагают открыть новый счет в банке, подключить дистанционное обслуживание и передать мошенникам учетные данные, якобы для будущего перевода зарплаты.

При этом, с личных счетов жертвы снимают деньги, а некоторых случаях на некоторых пострадавших оформляли кредиты.

Продолжительность мошенничества может занимать несколько дней, пока жертва не поймет, что ее обманывают.

В компании Bi.Zone отметили, что летом, когда студенты часто ищут подработку, именно они становятся особенно привлекательными целями для мошенников.

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Теги: 
мошенничество  прием на работу 

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