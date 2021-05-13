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В России     13.05.2021 10:02

Ростуризм сообщил о введении программы детского туристического кэшбека

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Теги:  Ростуризм  дети  отдых  летний отдых  кэшбэк 

13 мая. Mossovetinfo.ru — Программа детского туристического кэшбека будет запущена до конца мая, точная дата будет объявлена дополнительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

В рамках программы родители смогут вернуть до 50% стоимости путевок в детские лагеря, но не более 20 тысяч рублей. Программа будет действовать до 15 сентября, таким образом,будет захвачен весь летний оздоровительный период.

Пресс-служба сообщает, что предельная сумма кэшбека рассчитана на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море. Стоимость путевки не на юге страны будет существенно ниже.

Также в пресс-службе сообщили, что в программе детского туристического кэшбека примут участие стационарные детские лагеря с круглосуточным пребыванием, а для реализации программы будут использованы те же механизмы, которые уже используются в программе туристического кэшбека для взрослых.

Ранее стало известно, что программу туристического кэшбека для взрослых продлили до конца года.

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Теги: 
Ростуризм  дети  отдых  летний отдых  кэшбэк 

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