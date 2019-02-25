25 февраля. Mossovetinfo.ru – Специальная телефонная линия для сообщений о давлении на бизнес начала работу в СК РФ, сообщается на официальном сайте ведомства.



Прием сообщений осуществляется в будние с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а по пятницам и в предпраздничные дни – с 09:00 до 16:45 по московскому времени. Все сообщения будут передаваться для оперативного реагирования в профильное подразделение центрального аппарата СК РФ.



Решение о создании специальной телефонной линии было принято после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в рамках которого Путин призвал ограничить давление на бизнес. Кроме того, сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин будет регулярно проводить личный прием представителей бизнеса, где предприниматели смогут обратиться по вопросам расследования уголовных дел в сфере предпринимательства.