ЦБ РФ отозвал лицензии у трех московских банков

12 марта. Mossovetinfo.ru – Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у трех московских банков: «ФорБанка», банка «Современные Стандарты Бизнеса» («ССтБ») и банка «Альба Альянс», об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



«ФораБанк» занимал 221-е место в банковской системе РФ, «Альба Альянс» - 282 место, «ССт»Б - 352 место.



Все три банка являются участниками системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.