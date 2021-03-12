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В России     12.03.2021 10:59

ЦБ РФ отозвал лицензии у трех московских банков

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Теги:  Центробанк  ЦБ РФ  банки  лицензии 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у трех московских банков: «ФорБанка», банка «Современные Стандарты Бизнеса» («ССтБ») и банка «Альба Альянс», об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

«ФораБанк» занимал 221-е место в банковской системе РФ, «Альба Альянс» - 282 место, «ССт»Б - 352 место.

Все три банка являются участниками системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.

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Теги: 
Центробанк  ЦБ РФ  банки  лицензии 

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