Другие материалы
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В России
31.10.2019, 11:04
Участники нацпроекта по повышению производительности не поддержали переход на 4-дневную рабочую неделю
31 октября. Mossovetinfo.ru – Предприятия, которые участвуют в нацпроекте по повышению производительности труда, не поддержали переход на 4-дневную рабочую неделю, сообщил журналистам заместитель м...
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В России
31.10.2019, 09:07
Названы регионы России, где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
31 октября. Mossovetinfo.ru – Документ о повышении тарифов ЖКХ в 2020 году опубликован на официальном сайте правительства России. Из документа следует, что больше всего тарифы на ЖКХ вырастут...
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В России
30.10.2019, 09:01
Названы российские регионы с самыми лучшими дорогами
30 октября. Mossovetinfo.ru – Стали известны российские регионы с самыми лучшими и самыми плохими дорогами, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата о соответствии российских дорог нормативным тре...