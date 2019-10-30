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В России     31.10.2019 11:04

Участники нацпроекта по повышению производительности не поддержали переход на 4-дневную рабочую неделю

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Теги:  Минэкономразвития  рабочая неделя 

31 октября. Mossovetinfo.ru – Предприятия, которые участвуют в нацпроекте по повышению производительности труда, не поддержали переход на 4-дневную рабочую неделю, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский.

По словам Засельского, ни одно предприятие, которое принимает участие в нацпроекте, не поддержало инициативу сокращения рабочей недели. По мнению Засельского, такая реакция обусловлена тем, что сокращение рабочей недели не имеет отношения к повышению производительности труда.

Замминистра также заявил, что переход на 4-дневную рабочую неделю может заинтересовать представителей творческих профессий, в то время как в национальном проекте по повышению производительности труда принимают участие в основном промышленные предприятия.


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Теги: 
Минэкономразвития  рабочая неделя 

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