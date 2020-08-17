17 августа. Mossovetinfo.ru – В целях профилактики коронавируса учителей в школах в наступающем учебном году обяжут носить маски, сообщает ТАСС со ссылкой на горячую линию Минпросвещения РФ.
Детям носить маску будет необязательно, но они могут их носить по требованию родителей. Для учителей ношение масок будет обязательным.
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