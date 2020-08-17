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В России     17.08.2020 13:02

Учителя в школах должны будут носить маски

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Теги:  школы  учителя  маски  коронавирус 

17 августа. Mossovetinfo.ru – В целях профилактики коронавируса учителей в школах в наступающем учебном году обяжут носить маски, сообщает ТАСС со ссылкой на горячую линию Минпросвещения РФ.

Детям носить маску будет необязательно, но они могут их носить по требованию родителей. Для учителей ношение масок будет обязательным.


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Теги: 
школы  учителя  маски  коронавирус 

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