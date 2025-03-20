27 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мурманск провёл совещание по вопросам развития Арктической зоны
Российской Федерации и Арктического транспортного коридора и выступил на Международном арктическом форуме Арктика - территория диалога
. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«… здесь, в Арктике, в этом стратегическом и значимом для нас регионе перед нами стоят масштабные и системные задачи. Предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики, бизнеса с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики», - сказал президент в ходе совещания.
«Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населённые пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни людей
, чтобы у них была интересная, хорошо оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения, чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно», подчеркнул Путин, открывая совещание.
Президент обратил внимание участников совещания, что «нужно в деталях определить модель развития Севморпути
, обеспечить его грузопотоки инфраструктурой и флотом. Договорились отработать все организационные моменты», и отметил, что «к сожалению, решения на этот счёт до сих пор не приняты
, а модель не составлена
».
Президент попросил участников совещания строить доклады из соображений обеспечить «запуск проектов развития, важных для Арктики да и для всей России»
.
Выступая на пленарном заседании VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» президент затронул, обратил внимание в числе других, на такие темы
:
Россия – крупнейшая арктическая держава. Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики;
роль и значение Арктики и для России, и для всего мира растёт. Но также усиливается, к сожалению, и геополитическая конкуренция, борьба за позиции в этом регионе;
все об этом хорошо знают, о планах Соединённых Штатов Америки о присоединении Гренландии. Но вы знаете, это только на первый взгляд может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного. На самом деле такие планы у Соединённых Штатов Америки проявились ещё в 60-е годы XIX века. Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила тогда поддержку Конгресса. (…) речь идёт о серьёзных планах с американской стороны в отношении Гренландии;
Россия никогда никому не угрожала в Арктике. Но мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности Вооружённых Сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры;
На Арктическую зону приходится свыше четверти территории Российской Федерации. Здесь живут и работают почти два с половиной миллиона наших граждан, которые вносят заметный вклад в движение страны вперёд;
За последние десять лет грузопоток Севморпути – от пролива Карские ворота до Берингова пролива – вырос на порядок;
Но наши планы – и по объёмам, и по географии перевозок, по наращиванию арктического флота – гораздо масштабнее. Северный морской путь должен стать ключевым участком Трансарктического транспортного коридора, который пройдёт от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Он призван соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным, экономически выгодным маршрутом. Везде об этом говорят, везде пишут – и на Востоке, и на Западе, эксперты это прекрасно понимают;
Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России – ни у кого в мире такого флота нет;
России, как суверенной державе, нужен свой торговый флот в Арктике, включая грузовые и аварийно-спасательные суда, которые будут обеспечивать перевозки как по северным морям, так и по внутренним водным путям арктических регионов. Надо признать, что только отечественных судостроительных мощностей сейчас для этих целей недостаточно;
В северных морях уже успешно работают российские шиппинговые компании, которые перевозят нефтепродукты и сжиженный природный газ. Сейчас нужно создать условия для роста эффективных отечественных операторов, которые займутся перевозкой контейнеров, угля, сыпучих и других грузов через Арктику. Мы также открыты здесь для создания совместных предприятий. Международные логистические операторы могли бы выгодно вложиться в такие компании не только капиталом, технологиями, но и частью флота своих торговых судов;
Будем опережающими темпами увеличивать мощности и оборот наших северных портов – делать это на основе современных, экологических решений, включая беспилотные и автоматизированные технологии обработки грузов. Так, мощности Мурманского транспортного узла за счёт строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов должны быть увеличены в ближайшие годы не менее чем втрое;
Нам предстоит по аналогии с Восточным полигоном, который включает БАМ и Транссиб, реализовать проект развития Арктического полигона железных дорог, включая модернизацию Северной железной дороги на территории республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.
для реализации этих и других больших инициатив надо объединять ресурсы государства, регионов, бизнеса, включая банки как с государственным участием, так и частные. Нужно задействовать и возможности внутреннего фондового рынка для привлечения капитала в арктическую инфраструктуру;
Да, инфраструктурные проекты сложные, затратные, у них длительный срок окупаемости. Но именно они на новом уровне обеспечивают настоящий транспортный суверенитет России. И, уверен, если в эти проекты будут приходить наши иностранные партнёры, это гарантирует им вложения на длительную перспективу и с хорошей отдачей. Поэтому нельзя откладывать эти проекты на потом – нужно запускать и реализовывать их сейчас, как можно быстрее.
Президент поручил Правительству – с участием «Росатома», «ВЭБа», профильной комиссии Госсовета
– до 1 августа текущего года утвердить финансово-экономическую и организационную модель развития Трансарктического транспортного коридора.
Также Путин отметил, что интерес к развитию транспортной инфраструктуры Арктики проявляют Китай, ОАЭ
и Россия готова к проектам в Арктике с дружественными странами.
Президент подчеркнул, что арктические направления должны быть сформулированы в нацпроектах
.