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В России     15.08.2020 11:10

В России началось производство вакцины от коронавируса

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Теги:  коронавирус  вакцина  Минздрав РФ  Минздрав 

15 августа. Mossovetinfo.ru – В России началось производство вакцины от коронавируса, которая разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, и выразил надежду на то, что массовый выпуск новой вакцины начнется в ближайшее время. Вначале вакцина будет предоставлена медикам и людям из групп риска, а с 1 января 2021 года вакцина поступит в гражданский оборот.


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Теги: 
коронавирус  вакцина  Минздрав РФ  Минздрав 

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