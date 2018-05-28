29 мая. Mossovetinfo.ru – За прошлую неделю в России произошел заметный рост цены на бензин и дизтопливо, сообщает РИА Новости со ссылкой на данный информационно-аналитического центра «Кортес».



Отмечается, что в среднем по стране стоимость бензина выросла на 76-79 копеек за литр. При этом в Москве рост оказался еще выше: на 88-90 копеек за литр бензина и на 85 копеек за литр дизельного топлива.



Рост цен на бензин связан с ростом стоимости нефти во всем мире. При этом правительство намерено противостоять росту цен на топливо, путем снижения акцизов. Так, вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в правительстве намерены рассмотреть вопрос о снижении акцизов на 2000 рублей (относительно действующих) за тонну дизельного топлива, и на 3000 рублей за тонну бензина. Снижение акцизов планируется произвести не позднее 1 июля.