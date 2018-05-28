Другие материалы
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В России
29.05.2018, 10:35
В России отмечается рост цен на бензин
29 мая. Mossovetinfo.ru – За прошлую неделю в России произошел заметный рост цены на бензин и дизтопливо, сообщает РИА Новости со ссылкой на данный информационно-аналитического центра «Кортес». ...
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В России
28.05.2018, 15:38
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед тремя выходными
28 мая. Mossovetinfo.ru – Шестидневная рабочая неделя перед тремя выходными ждет россиян в начале июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда. На следующей неделе все дни с...
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В России
28.05.2018, 12:54
Глава Якутии Егор Борисов подал в отставку
28 мая. Mossovetinfo.ru – Глава Якутии 63-летний Егор Борисов сообщил об уходе в отставку по собственному желанию. «Я принял осознанное решение об отставке по собственному желанию. Считаю, чт...