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В России     14.04.2021 19:55

Visa и Mastercard ответили на возможность отключения в России

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Теги:  платежные системы  Visa  Mastercard 

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Платежные системы Visa и Mastercard продолжают свою работу в России в обычном режиме, сообщает РБК со ссылкой на компании.

В компаниях отметили, что платежные системы работают в России более 30 (Visa) и 20 (Mastercard) лет соответственно, их услугами пользуются десятки миллионов людей. Платежные системы надежно обрабатывают все операции по российским картам, вносят свой вклад в цифровизацию экономики, а также привносят в Россию современные технологии в области онлайн-платежей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил отключения России от западных платежных систем, в частности ограничения использования систем Visa и Mastercard.


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Теги: 
платежные системы  Visa  Mastercard 

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