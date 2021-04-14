Другие материалы
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В России
14.04.2021, 19:55
Visa и Mastercard ответили на возможность отключения в России
14 апреля. Mossovetinfo.ru — Платежные системы Visa и Mastercard продолжают свою работу в России в обычном режиме, сообщает РБК со ссылкой на компании. В компаниях отметили, что платежные систем...
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В России
14.04.2021, 16:42
Роспотребнадзор обязал всех въезжающих в Россию сдавать тест на COVID-19
14 апреля. Mossovetinfo.ru — Всем гражданам России, прибывающим в страну любым видом транспорта необходимо в течение трех дней после прибытия сдать ПЦР-тест на коронавирус и разместить его результаты ...
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В России
14.04.2021, 11:05
В ЦБ РФ объяснили, как избежать обмана со вкладом
14 апреля. Mossovetinfo.ru — В Центробанке разъяснили каким образом можно избежать обмана с банковским вкладом, сообщает РИА Новости. В первую очередь, при открытии вклада у менеджера банка надо...