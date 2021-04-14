В России 14.04.2021, 19:55 Visa и Mastercard ответили на возможность отключения в России

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Платежные системы Visa и Mastercard продолжают свою работу в России в обычном режиме, сообщает РБК со ссылкой на компании. В компаниях отметили, что платежные систем...

В России 14.04.2021, 16:42 Роспотребнадзор обязал всех въезжающих в Россию сдавать тест на COVID-19

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Всем гражданам России, прибывающим в страну любым видом транспорта необходимо в течение трех дней после прибытия сдать ПЦР-тест на коронавирус и разместить его результаты ...